Анонсировано взимание процента от проката зарубежного кино

Процент от проката зарубежного кино в РФ будет взиматься в пользу рефинансирования отечественного кинематографа. Об этом сообщил ТАСС Кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного, Герой Труда Российской Федерации, режиссер, народный артист РСФСР, ректор Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова и художественный руководитель театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова" Никита Михалков.

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Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал подготовить и в приоритетном порядке принять законопроекты, направленные на поддержку отечественной кинематографии и регулирование проката иностранных фильмов. Рекомендация была дана Госдуме совместно с правительством РФ и Союзом кинематографистов РФ, который возглавляет Михалков.

«Это будет серьезная помощь нашему кинематографу, потому что процент от проката иностранных картин пойдет в рефинансирование отечественного кино. К тому же будет оплачиваться "входной билет" — просто для того, чтобы конкретную зарубежную картину рассмотрели, для того чтобы она попала на экран. Эта практика не нами придумана, она существует, например, во Франции, в Китае. И это абсолютно не значит, что мы не увидим иностранного кино», — сказал народный артист.

Это только одно из направлений в разработке будущих законов. Как отметил в заключение Михалков, определять процент будут эксперты в экономической сфере.