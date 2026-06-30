Как выход «Холопа 3» летом помог кинотеатрам

Успех зарубежного байопика «Майкл» и хорошее сарафанное радио «Холопа 3» обеспечили кинотеатрам достойные сборы в июне 2026 года, сказал НСН Алексей Воронков.

© ТАСС

Хотя общая касса кинотеатров в июне и недотянула до 4,5 миллиарда рублей, фильмы «Майкл» и «Холоп 3» помогли привлечь в кинозалы немало зрителей, заявил в беседе с НСН председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

По данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, в июне фильм «Майкл» освоил в российских кинотеатрах кассу в 1,2 миллиарда рублей. Комедия «Холоп 3» заработала в прокате 743,4 миллиона рублей, а хоррор «Закулисье реальности» с учетом показа с субтитрами – более 600 миллионов. В сумме это больше, чем топ-10 самых кассовых релизов июня 2025 года. Воронков отметил, что решение продюсеров представлять большие релизы летом оправдало себя.

«Понятно, что хотелось бы больше, до стандартных 4,5 миллиарда рублей мы за месяц не дошли, хотя июнь отработал лучше мая. Лето всегда тяжелое время. В любом случае честь и хвала продюсерам, которые ставят большие проекты на летнее время. Движение уже началось, надеюсь, оно продолжится. По мнению кинотеатров это абсолютно удачная история, потому что мы всегда рассматриваем противоположную ситуацию: что, если бы не было "Холопа 3" и не сработал "Майкл"? Это была бы глобальная катастрофа», — сказал он.

Как добавил собеседник НСН, среди прочих релизов июля кинотеатры связывают особые надежды с фильмом «На деревню дедушке 2».

«У "Холопа 3" довольно хорошее сарафанное радио. Закрывать его сборы еще рано. Потенциала релиза должно хватить минимум на два миллиарда рублей. Надеемся, что он минимум месяц простоит на экранах. Также надеемся, что "На деревню дедушке 2" повторит успех прошлой части, а то и превзойдет этот результат. В прошлом году мы не прогнозировали, что картина "На деревню дедушке" покажет такие результаты. Те 800 миллионов, которые она освоила, были не то, что победой, а волшебством. У фильма уже есть своя фанбаза, к актерскому составу присоединился Федор Добронравов, который приведет и свою аудиторию. Искренне надеемся, что 800 миллионов в прокате фильму будут обеспечены. Если "Холоп 3" за июль выйдет на 800 миллионов — миллиард, это уже будет хороший результат», — уточнил Воронков.

Ранее Народный артист России Юрий Стоянов, исполнивший главную роль в фильме «На деревню дедушке», рассказал НСН, что продолжение будет доброй, семейной историей, которая понравится как взрослым, так и детям.