Том Харди все же сыграет в третьем сезоне «Гангстерленда»

В конце мая стало известно, что британский актёр Том Харди покинул сериал «Гангстерленд». Одна из главных звёзд проекта якобы был уволен студией Paramount после того, как многократно конфликтовал с продюсерами сериала, а также показательно нарушал график съёмок.

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Спустя месяц стороны уладили конфликт. Как сообщает издание Deadline, Харди всё же сыграет в третьем сезоне «Гангстерленда». Отмечается, что актёр провёл переговоры с продюсером шоу Дэвидом Глэссером и Гаем Ричи, исполнительным продюсером. Встреча прошла хорошо, стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве.

Сериал «Гангстерленд» стартовал весной 2025 года и получил высокие оценки от зрителей и критиков. Картина рассказывает о двух криминальных семьях Лондона, Харриган и Стивенсон, которые борются за власть в городе, избегая прямой конфронтации. Съёмки второго сезона завершились несколько месяцев назад, а производство третьего должно стартовать уже осенью. У продолжения пока нет даты выхода.