Двое дедушек и «Хит»: Что смотреть в кинотеатрах в июле

В июле в российских кинотеатрах будет немало премьер для семейного просмотра, включая «На деревню дедушке 2» с Юрием Стояновым и Федором Добронравовым. При этом без зарубежных премьер тоже не обойдется – не только жанровых, но и музыкальных.

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«ДЕД ФОМИЧ»

Со 2 июля на большие экраны выходит семейная картина «Дед Фомич». Главную роль в комедии исполнил Николай Добрынин, знакомый зрителю по множеству проектов, включая сериал «Сваты».

По сюжету дед Фомич, мечтая наладить отношения с детьми и внуками, притворяется смертельно больным, чтобы собрать все семейство под одной крышей. Однако примирение оказывается не таким простым, как казалось на первый взгляд.

Помимо Добрынина, в фильме также снимались Андрей Мерзликин, Глеб Калюжный, Екатерина Волкова, Александр Новиков, блогер Аня Покров и другие. Деда Фомича в молодости сыграл Никита Кологривый.

«КАССА НЕВЕСТ»

Также в начале июля выходит комедия «Касса невест» - авантюрная приключенческая история с Алексеем Воробьевым, Романом Маякиным и Анной Богомоловой.

По сюжету в недалеком будущем живет молодой аферист и ловелас Лаврик (Алексей Воробьев). После одной неудачи он попадает в поле зрения триллиардера Больцмана в исполнении Егора Дружинина и оказывается в непростой ситуации. Главному герою предлагают содействие в исправлении репутации в обмен на то, что тот согласится на путешествие во времени. Лаврику предстоит отправиться в 1913 год и выкрасть из Московской кассы невест ценный артефакт – кубок Гименея. Однако на пути героя встает принципиальная девушка Варя. Увидеть фильм в кинотеатрах можно будет со 2 июля.

«НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2»

Летом 2026 года представят и продолжение семейной истории «На деревню дедушке». Во второй части, режиссером которой выступил Владимир Котт, помимо Юрия Стоянова появится и Федор Добронравов. Он сыграет дедушку Владика по папиной линии – бывшего дипломата и полную противоположность деда Юры.

Посмотреть на противостояние двух дедушек в кинотеатрах можно будет с 16 июля. Как отмечал в беседе с НСН Юрий Стоянов, зрителей ждет добрая, семейная история, которая понравится как взрослым, так и детям.

«ЭТО ХИТ!»

Можно ли предположить, что участник группы Jonas Brothers Ник Джонас решит украсть песню несостоявшегося музыканта, который подрабатывает на свадьбах? В реальной жизни такой сценарий маловероятен, но в кино возможно многое - подтверждает музыкальная картина «Это хит!».

В роли несостоявшегося музыканта Рика предстанет звезда фильмов Marvel Пол Радд (Человек-муравей»). Услышав новый мировой хит, в котором герой узнает свою авторскую песню, автор захочет восстановить справедливость. Однако даже жена и дочь не верят в Рика. Впрочем, ему все же удастся выйти на связь со звездой бойз-бэнда Дэнни, которого в кино как раз воплотил Ник Джонас.

В российский прокат фильм выходит с 16 июля. Режиссером выступил Джон Карни, который в прошлом не раз обращался к схожему жанру. В 2008 году его фильм «Однажды» получил премию «Оскар» в номинации «Лучшая песня к фильму». Запомнилась зрителям и критикам и картина «Хоть раз в жизни» с Кирой Найтли, Марком Руффало и вокалистом группы Maroon 5 Адамом Левиным.

«ОГРАБИТЬ ЛОНДОН»

Любителям боевиков и триллеров в июле придется по душе британская картина «Ограбить Лондон», одну из ролей в которой сыграл Тео Джеймс (сериалы «Белый лотос», «Джентльмены», франшиза «Дивергент» и не только).

По сюжету в центре Лондона находят неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой. Начинается срочная эвакуация. Среди прочего эвакуируют и работников крупнейшего банка Великобритании, где в тот момент находится крупная партия алмазов. Пока все службы работают на месте обнаружения опасной находки, команда первоклассных взломщиков, вооружившись современными гаджетами, готовит дерзкое ограбление.