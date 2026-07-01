Уве Болл заявил, что экранизацию GTA 6 должен снимать именно он

Немецкий режиссер Уве Болл заявил, что полноценный фильм по мотивам грядущей игры GTA 6 мог бы стать кинематографическим шедевром, но только при условии, что он сам выступит в качестве режиссера. Об этом в среду, 1 июня, он рассказал в беседе с «Известиями».

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«Получить права на франшизу уровня GTA мне вряд ли удастся. Однако по духу она невероятно близка к моему фильму "Постал"... Уверен, фильм по мотивам GTA получился бы великолепным, если бы его режиссировал именно я», — отметил Болл.

По его словам, сегодня голливудские студии активно скупают права на крупные игровые проекты, но кассовый успех не гарантирует художественную ценность. Болл в 2000-х годах был пионером экранизаций видеоигр, сняв адаптации House of the Dead, Alone in the Dark и Far Cry, за что получил волну критики. При этом он подчеркнул, что его новый фильм «Гражданин-мститель» уже доказал жизнеспособность независимого кино, говорится в сообщении.

22 января на экраны вышел фильм «Возвращение в Сайлент Хилл», снятый по мотивам популярной компьютерной игры Silent Hill 2. Режиссером вновь выступит Кристоф Ган, снявший фильм «Сайлент Хилл» 2006 года. Что известно о ленте — в материале «Вечерней Москвы».