Найден партнер для выпуска фильма с Юрой Борисовым про авторов ChatGPT

По данным Deadline, создатели фильма «Исскуственный» наконец нашли партнёра для выпуска фильма. Картиной займётся кинокомпания NEON. Ранее от её выпуска отказались в Amazon.

Фильм Artificial расскажет о ситуации, возникшей в 2023 году. Тогда главу организации разработчиков искусственного интеллекта OpenAI внезапно уволили, а затем так же внезапно вернули обратно спустя несколько дней.

Самого Альтмана сыграл Эндрю Гарфилд («Человек-паук»), его коллегу Илью Суцкевера воплотил Юра Борисов («Анора»), а технического директора OpenAI Миру Мурати сыграла Моника Барбаро («Топ Ган: Мэверик»).

Премьера ленты состоится на одном из грядущих фестивалей, точной даты пока нет.