Дженнифер Холланд назвала лучший фильм Джеймса Ганна

Дженнифер Холланд, жена Джеймса Ганна, заявила, что «Человек завтрашнего дня» вполне может претендовать на звание лучшего фильма режиссёра.

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По словам Холланд, для Ганна это явно шаг вперёд во всех отношениях кинопроизводства. Она с нетерпением ждёт, когда ленту смогут увидеть зрители.

«Мне кажется, что это шаг вперёд во многих отношениях. Я с нетерпением жду, когда люди его увидят. Съёмки пока не окончены».

Премьера фильма «Супермен: Человек завтрашнего дня» в мировом прокате состоится 9 июля 2027 года. В сиквеле главному герою придётся объединиться с Лексом Лютором, чтобы противостоять инопланетянину Брейниаку.