Появился новый кадр фильма «Хитрый койот»

Издание Empire опубликовало новый кадр фильма «Хитрый койот». На нём можно увидеть самого койота и другого персонажа.

© globallookpress

Новый кадр «Хиторого койота»

© Empire

Картина представляет собой гибрид игрового кино с анимацией. Главный герой — знаменитый Койот из мультфильмов о «Луни Тюнз». По сюжету ему придётся судиться со злобной корпорацией «Акме», которая подсовывала ему неисправные инструменты для поимки знаменитого Дорожного бегуна.

Главные роли в ленте сыграли Джон Сина («Миротворец»), Лана Кондор («Алита: Боевой ангел») и Уилл Форте («Небраска»). Режиссёром картины выступил Дэйв Грин — автор фильма «Черепашки-ниндзя 2» 2016 года. «Хитрого койота» сняли в 2023 году, но выпуск фильма откладывали из-за проблем с правами.

Лента выйдет в мировом прокате 28 августа.