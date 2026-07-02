Сборы фильмов в России за первое полугодие превысили 35 млрд рублей

Издание «Коммерсантъ», со ссылкой на данные ЕАИС, поделилось статистикой насчёт сборов в кинотеатрах России за первые шесть месяцев 2026 года. Общие сборы фильмов в отчественном прокате достигли 35,2 млрд. рублей.

Таким образом, касса за первые шесть месяцев выросла по сравнению с аналогичным периодом 2025 года на 26,6%. Всего с января по июнь включительно кинотеатры в России посещали 72,5 млн зрителей, что на 12% больше чем в прошлом году (64,8 млн). При этом средняя цена на билеты также выросла с 428 до 484 рублей.

Больше всего касса кинотеатров пополнилась в январе 2026 года, когда общие сборы превысили 14 млрд. рублей. За первые шесть месяцев самыми кассовыми картинами стали «Чебурашка 2» (6 млрд. рублей), «Простоквашино» (2,4 млрд. рублей), «Буратино» (2,4 млрд. рублей) и «Сказка о царе Салтане» (2 млрд. рублей). Среди зарубежных лент, которые официально вышли в России, лидером стал фильм «Майкл» про Майкла Джексона (1,6 млрд. рублей).