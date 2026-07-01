Звезда фильма «Нефть» сыграет в ремейке фильма «Одержимая»

По данным Deadline, Пол Дано получил одну из главных ролей в ремейке фильма ужасов «Одержимая». Он сыграет в картине вместе с Каллумом Тёрнером и Маргарет Куолли.

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Сюжет «Одержимой» рассказывал, как мужчина по имени Марк по возвращении домой после командировки обнаруживает, что за время отсутствия стал для жены совсем чужим человеком. Он решает узнать всю правду, которая оказывается слишком тяжёлой для него.

Снимет ленту режиссёр «Улыбки» Паркер Финн. Проектом уже интересуются A24, Netflix, Paramount, Sony и Warner Bros. и другие компании. Переговоры о том, кто выкупит права, пройдут в ближайшее время.