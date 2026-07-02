Уберите от экранов детей: как Pixar сделала «Историю игрушек 5» своим «Черным зеркалом»

В мировом прокате идет мультфильм «История игрушек 5» — новая часть классической франшизы студии Pixar. В ней Вуди, Базз Лайтер, Джесси и другие игрушки пытаются противостоять планшету Лили, который их маленькая хозяйка Бонни теперь не выпускает из рук. Кинокритик Павел Воронков рассказывает, какое место эта картина занимает в фильмографии Pixar.

© Кадр из мультфильма «История игрушек 5»

Минуло два года с тех пор, как тряпичный ковбой Вуди (Том Хэнкс) решил наконец пожить для себя, навсегда покинул комнату малышки Бонни (Скарлетт Спирс), обосновался на воле вместе со своей давней возлюбленной, фарфоровой пастушкой Бо (Энни Поттс), и стал отращивать животик и залысину. Правда, разместилась пара все равно где-то поблизости от прежнего дома, в радиусе действия детской рации, и в случае чего всегда готова прийти на помощь верным друзьям: ковбойше Джесси (Джоан Кьюсак), космическому рейнджеру Баззу Лайтеру (Тим Аллен) и другим игрушкам.

Те по-прежнему возлагают себя на алтарь счастливого детства своей хозяйки, однако им становится все труднее справляться с этой задачей в стремительно меняющемся мире. Кажется, некоторые проблемы им уже просто не по зубам. Например, в силу природной застенчивости у Бонни не слишком хорошо получается заводить друзей. Тут в дело вмешиваются родители: чтобы дочь не чувствовала себя белой вороной (обыкновенные игрушки у большинства ее сверстников уже не в почете), они покупают девочке умный планшет «Лилипад» (Грета Ли), который немедленно поглощает ее с головой. Что, разумеется, сильно беспокоит остальных игрушек, снова оказавшихся на грани забвения.

В 2019 году, перед выходом четвертой «Истории игрушек», Том Хэнкс божился, что на этом франшиза ставит точку, а продюсер Марк Нильсен пообещал, что студия Pixar сбавит обороты в области сиквелов и сосредоточится на оригинальных историях. В течение следующих лет это обещание действительно получилось сдержать, несмотря на крайне неблагоприятные обстоятельства: грянул ковид, ударивший по киноиндустрии в целом и по Pixar в частности. Весной 2020-го мультфильм «Вперед» провалился в прокате, «Душу», «Луку» и «Я краснею» пришлось выпускать онлайн в обход кинотеатров, студия вернулась на большие экраны в 2022-м с «Баззом Лайтером», но и тут потерпела неудачу. Прервала черную полосу только картина «Элементарно», которой удалось стать «спящим хитом» и все-таки собрать хорошую кассу после крайне неважного старта. Из всех этих лент к известному бренду относился лишь «Базз Лайтер», но и то с оговорками: концепция «фильма в фильме» как бы выносила его за скобки «Истории игрушек».

Теперь Pixar, судя по всему, пытается придерживаться золотой середины между наследием революционных девяностых-нулевых, когда выходила вся классика, и кризисных десятых (тогда из одиннадцати выпущенных фильмов семь оказались сиквелами). Пока эта стратегия видится довольно выигрышной. Думается, именно благодаря тому, что вторая часть «Головоломки» последние пару лет удерживает статус второго самого кассового мультфильма в истории ($1,6 млрд), а пятая «История игрушек» продемонстрировала лучший старт за все годы существования студии ($379 млн в первые выходные), следующей весной мы сможем увидеть экспериментальный проект «Гатто», где Pixar впервые отойдет от своего фирменного визуального стиля и займется смешиванием 2D- и 3D-анимации на манер «Человеков-пауков» от Sony.

Наверное, грех жаловаться, но какая-то тоска от этого вынужденного выдаивания проверенных франшиз все-таки берет. Точка в «Истории игрушек» благополучно превратилась в многоточие, теперь авторы говорят, что третий фильм в 2010-м завершил линию мальчика Энди, первого хозяина Вуди и его друзей, а унаследовавшая их Бонни получит собственную трилогию, — стало быть, где-то на горизонте маячит как минимум шестая серия.

Большого интереса — да и вообще сильных чувств — все это не вызывает изначально, и в самом кинозале революции тоже не случается. Пятый фильм не назовешь ни плохим, ни хорошим — так, симпатичным. Да, в Pixar до сих пор умеют цеплять нужные струнки души и выжимать из зрителя струйки искренних слез, тем более что в нынешнем случае этим занимались большие профессионалы вроде Эндрю Стэнтона («В поисках Немо», «ВАЛЛ-И»), который стоял у истоков Pixar и приложил руку ко всем «Историям игрушек», но только сейчас — впервые за всю 30-летнюю историю франшизы — поработал над ней как режиссер. Однако прежней «пиксаровской» магии во всем этом почти не ощущается — и, есть подозрение, дело совсем не в отсутствии другого ветерана Pixar Джона Лассетера, покинувшего студию в 2018 году после обвинений в домогательствах.

«Историю игрушек 5», наверное, имеет смысл похвалить за попытку завести разговор на действительно важную тему, пускай делается это с непривычной топорностью и бумерской духотой (утомляющей не хуже ненужного сюжета про потерявшуюся в море партию Баззов Лайтеров). Гаджеты и правда оказывают серьезное влияние на социализацию и развитие — причем, как подчеркивает мультфильм, касается это не только детей, но и взрослых: последние в кадре тоже вечно таращатся во всевозможные дисплеи, а виртуальное пространство оказывается странной прослойкой реальности, которая одновременно отбивает у детей желание быть детьми и инфантилизирует их родителей.

В теории сетевое взаимодействие должно стимулировать коммуникацию, сегодня человек в каждую секунду отделен от другого человека всего парой нажатий на экран, но на деле при переходе в онлайн-измерение этот процесс зачастую подменяется чем-то качественно иным — холодным, отстраненным. Что, в свою очередь, сказывается на нашем поведении в офлайн-мире: после написания некоторого количества гадостей в чатах и комментариях их становится чуть легче произносить людям в лицо.

Достаточно быстро происходящее начинает напоминать эпизод «Черного зеркала» (планшет Лили сама переписывается от лица Бонни и легко взламывает окружающую технику), что, с одной стороны, вполне закономерно, раз уж мы и впрямь живем в эпизоде «Черного зеркала», а с другой, скверно вяжется с системой координат «пиксаровских» мультфильмов, которые не могут себе позволить удариться не только в технопессимизм, а вообще в любой пессимизм. При этом откровенно врать они тоже не могут, из-за чего пятая «История игрушек» вместо привычного катарсиса приходит к немного понурому компромиссу: раз уж гаджеты с нами всерьез и надолго, все что нам остается — научиться знать меру.

Хотя злосчастный планшет по традиции франшизы под конец осознает свою неправоту и перестает быть антагонистом, вставая в один ряд с положительными героями, в итоге картина все равно четко дает понять: чем «умнее» предмет у тебя в руках, тем меньший след он, скорее всего, оставит в твоей жизни. Побеждает вполне понятная тоска по навсегда утраченному аналоговому миру, где игрушки не подключались к интернету, музыку загружали в плееры, а кино показывали с пленки (что забавно, в соцсетях прямо сейчас снова спорят насчет отсканированной энтузиастами 35-мм копии первой «Истории игрушек»: так аутентичнее или нет?).

На этой ноте я, пожалуй, закрою ноутбук.