Когда выйдет новый сезон сериала «Мажор» и что от него ждать

«Мажор» — один из самых масштабных российских проектов последних лет. Проект собирались завершить еще на третьем сезоне, но создатели решили не ставить точку и продолжить историю Игоря Соколовского. Уже в июле 2026 года шоу возвращается на экраны. Когда выйдет пятый сезон «Мажора», о чем он будет и кто сыграл главные роли — в материале «Газеты.Ru».

© Кадр из сериала «Мажор»

Когда выйдет пятый сезон «Мажора»

Съемки пятого сезона «Мажор» стартовали в Сочи в феврале прошлого года. Для фанатов криминальной драмы это стало неожиданностью — многие зрители были уверены, что история завершилась. Однако создатели проекта решили не останавливаться на достигнутом.

4 июля 2026 года состоится премьера пятого сезона «Мажора»

Новые серии будут выходить каждую субботу в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск», всего их восемь. 22 августа зрителям покажут финальный эпизод.

Интересно

Помимо Сочи, съемки сериала проходили в живописных местах российского юга: Адлере, Анапе, окрестностях Новороссийска и на Красной Поляне. Причем одной из необычных локаций стали так называемые «сочинские фавелы» — кварталы домов, надстроенных над гаражами. Как правило, это незаконные постройки, но в них живут люди: здесь можно найти целые гаражные многоэтажки.

Кто снялся в пятом сезоне «Мажора»

Главные события будут разворачиваться вновь вокруг Игоря Соколовского, которого традиционно играет Павел Прилучный. Благодаря этой роли актер получил широкую известность.

Основной костяк сериала сохранится, компанию Прилучному составят:

* Павел Чинарев;

* Александр Обласов;

* Линда Лапиньш;

* Анна Цуканова-Котт;

* Виталия Корниенко;

* Елизавета Шакира;

* Владимир Селезнев.

Среди новых лиц — Кирилл Кяро, который будет главным злодеем сезона. Также в «Мажоре» появится внучка Валерия Золотухина Мария и сын Анны Ардовой Антон Шаврин.

Что известно о новом сезоне

События пятого сезона развернутся в Сочи после событий, показанных в полнометражном фильме «Мажор в Дубае», вышедшем в прошлом году. По словам создателей, зрителей ждут новые загадки, экшен, динамичные погони и шикарные виды черноморского побережья.

Сюжет

В центре внимания снова окажутся Игорь Соколовский и его агентство «Честные люди». Вместе с дочкой он переезжает в Сочи, чтобы начать новую жизнь и решает открыть собственный эко-отель. Но внезапно появляется местный авторитет — сын влиятельного человека, который хочет снести жилой квартал ради собственной винодельни. Игорь и его близкие оказываются в опасности, им предстоит противостоять «мажору».

Кто снял пятый сезон «Мажора»

Режиссером пятого сезона выступает Сергей Пикалов, известный по проектам «В клетке» (2019-2021) и «Точка ноль» (2024).

До карьеры в кино Пикалов работал в Российском академическом молодежном театре. Позже вошел в число режиссеров известного ситкома «Не родись красивой». Постепенно начал снимать свои проекты. Его первой получившей популярность работой стал сериал «Второе дыхание» (2013), главные роли в котором исполнили Марат Башаров, Виктория Толстоганова и Егор Бероев.

Производством проекта занималась компания «Бар Продакшн» по оригинальному формату продюсерской компании «Среда».

Что было в прошлых сезонах сериала

Детективная драма «Мажор» стартовала в 2014 году и быстро стала одним из самых популярных российских сериалов. Миллионы зрителей следили, как сын богатого бизнесмена, избалованный мажор Игорь Соколовский взрослел, менялся и учился брать ответственность за собственные поступки. За годы существования франшиза разрослась до пяти сезонов и трех полнометражных фильмов.

В тексте ниже есть спойлеры всех предыдущих сезонов!

Первый сезон

В центре сюжета Игорь Соколовский — типичный представитель «золотой» молодежи, беззаботный парень, который тратит отцовские деньги на удовольствия: девушек, ночные клубы, алкоголь и дорогие машины. Он окончил юридический факультет престижного вуза, но ни дня не работал по специальности. Однажды во время очередной вечеринки у него вышел серьезный конфликт с полицейскими. Отец Игоря, олигарх Владимир Соколовский, ставит ультиматум: он приостанавливает уголовное дело, но с одним условием — парень больше не получает отцовских денег и отправляется работать полицейским в отделение, с сотрудниками которого подрался.

Поначалу коллеги во главе с капитаном Викой Родионовой (Карина Разумовская) искоса смотрят на нового работника. Несмотря на конфликтное знакомство, мажору Игорю удается раскрыть первое преступление. Однако следующее дело повергает его в шок: он понимает, что в смерти девятилетней девочки виноват его ближайший друг Стас.

В ходе других расследований Соколовский натыкается на информацию о смерти своей матери. Изучая архивное дело, он обнаруживает, что часть данных пропала. Несмотря на трудности в общении с коллегами и всеобщее неприятие, Игорь принимает решение остаться в отделе. Он помогает задержать торговцев оружием и получает пулю, закрывая собой Родионову. Поиски убийцы выводят главного героя на олигарха Игнатьева — очень опасного человека, который в конце первого сезона нанимает киллера Михаила Лапина, чтобы убить отца Игоря. Еще одной жертвой Лапина, но уже случайной, становится сестра Стаса Валерия — изначально пуля должна была попасть в Игоря. Противостояние с олигархом заканчивается для Соколовского поражением, и он попадает за решетку.

Сложная жизнь рядового полицейского закаляет его характер, помогает найти истинных друзей, любимую девушку и стать просто хорошим человеком.

Второй сезон

Игоря Соколовского неожиданно выпускают из СИЗО, куда его отправили по обвинению в покушении на жизнь Игнатьева. Дело закрыто, Мажор возвращается на службу в полицию. Однако Игоря мало интересует работа — он сосредоточен на своем плане мести: он уверен, что Игнатьев виновен в гибели его родителей.

Параллельно Игорю приходится заниматься семейным бизнесом, который теперь перешел в его руки. Чтобы подобраться ближе к Игнатьеву, Соколовский начинает встречаться с его дочкой Катей, но все еще не может забыть Вику. В течение сезона отдел Вики расследует множество запутанных дел: девушка, выпавшая из окна шестнадцатого этажа, труп коллектора с отрубленной рукой, смерть девушки, ставшей жертвой амбиций сводного брата, гибель знаменитой гадалки во время лунного затмения. Лейтенант Жека знакомится с Ниной, дочерью олигарха, а между Викой и Мажором нарастает напряжение. В конце сезона происходит трагедия: бывший друг Игоря Стас решает отомстить за гибель своей сестры. По роковой случайности его пуля, предназначенная для Игоря, убивает капитана Данилу Королева, что повергает в шок весь отдел полиции и особенно Вику.

Третий сезон

Соколовский продолжает распутывать сложные уголовные дела и вести крупный бизнес, доставшийся ему в наследство от погибшего отца, однако сердце терзает жажда мести. Ему удалось разобраться только с убийцей отца, на очереди — виновный в гибели матери. Давняя смерть матери и недавнее убийство отца — два события, определившие его дальнейшую жизнь. В третьем сезоне Игорь расследует самые разные преступления: угон танков в компьютерных играх, нападение на женщину и похищение ребенка, убийство психолога рядом с загадочной деревней, смерть девушки, за которой гнался таксист, преступление конокрадов. Главный герой наконец завершает расследование убийства отца, которое начал еще в первом сезоне.

Цель жизни Соколовского — восстановить справедливость и наказать виновных, всех до одного. Финальные серии третьего сезона заканчиваются трагически. Во время полицейской операции в банке Вика становится сама заложницей, а Игорь убивает главного врага — Фишера. Узнав об этом, обезумевшая дочь Игнатьева Катя стреляет в Соколовского, но случайно задевает Вику. Финальная сцена показывает лежащими на полу в луже крови Игоря и Вику. Последнее слово раненого Соколовского — это имя его шефа: «Вика».

Изначально создатели говорили, что третий сезон будет последним. Но позже шоу было решено продлить.

Четвертый сезон

События четвертого сезона развиваются спустя девять лет после перестрелки в банке. По сюжету, Вика погибла, но Соколовский выжил. Катя в это время лежит в психиатрической клинике. Главный герой узнает, что он является отцом Сони — дочери Вики. Он решает заняться воспитанием девятилетней девочки и лишает Анну (сестру Вики) опеки над ней, чтобы самому заботиться о малышке. Но сестра Вики и ее муж Ваня не готовы отдать ребенка в руки нерадивого отца — они привязались к девочке и намерены бороться до последнего. Анна обращается к юристам, которые должны помочь ей представить в суде доказательства того, что Соколовский не способен справиться с родительскими обязанностями. Однако прошлое настигает Игоря, и в опасности оказываются все, кто когда-либо был рядом с ним. Погибает Аня, а Игорь забирает дочь себя и официально оформляет опекунство. Главный антагонист сезона — Валерий Симоненко, бывший капитан полиции и первый начальник Игоря Соколовского. Четвертый сезон заканчивается перестрелкой, в которой погибает Катя, закрывшая собой Соколовского так же, как и Вика в третьем сезоне, а Симоненко попадает за решетку.

Будет ли шестой сезон «Мажора»

Как выяснилось, на пятом сезоне создатели не остановятся. Работа над следующей частью ленты идет полным ходом. Кадры со съемок показал Павел Прилучный в своих соцсетях. По предварительным данным, следующий сезон выйдет тоже в 2026 году, однако о точной дате пока не сообщается.

Проект явно обещает быть долгоиграющим, и фанатам «Мажора» не стоит прощаться с Игорем Соколовским.