Второй сезон сериала «Аватар» от Netflix стартовал хуже первого

Компания Netflix раскрыла показатели второго сезона сериала «Аватар: Легенда об Аанге». За первые четыре дня после релиза продолжение собрало 8,7 млн просмотров и заняло вторую строчку в недельных чартах.

Таким образом, второй сезон шоу стартовал на 60% хуже первого. Дебют проекта состоялся в 2024 году — тогда сериал запустился с 21,2 млн просмотров. Интересно, что именно первый сезон замкнул тройку чартов с 3 млн просмотров. Лидером же выступил детектив «Я тебя отыщу» со звездой «Аватара» Джеймса Кэмерона Сэмом Уортингтоном — шоу собрало 34 млн просмотров.

«Аватар: Легенда об Аанге» рассказывает историю Аанга — человека, которому покорны все четыре стихии: вода, огонь, земля и воздух. 12-летний мальчик вместе со своими друзьями вынужден противостоять хозяину огня, из-за которого продолжается кровопролитная 100-летняя война. В продолжении герои отправился в Ба Синг Се, где Аангу предстоит обучиться магии Земли.