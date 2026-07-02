Сэр Дуглас и другие. Подведены итоги ХХ международного фестиваля "Зеркало"

В Иванове завершился XX международный фестиваль "Зеркало. Философия Тарковского". Главный приз получила картина "Падение сэра Дугласа Уэзерфорда" британского режиссера Шона Данна.

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За два десятилетия фестиваль "Зеркало. Философия Тарковского" стал одной из главных российских площадок авторского кино, ежегодно открывающей зрителям лучшие фильмы со всего мира. При этом "Зеркало" остается по-настоящему зрительским фестивалем: за пять дней его гости не только увидели насыщенную кинопрограмму, но и приняли участие в обсуждениях, творческих встречах, выставках и специальных событиях.

Всего за пять фестивальных дней состоялось более 80 показов фильмов из разных стран, которые посетили свыше 13 тысяч зрителей. Киносмотр проходил в восьми городах области - Иванове, Шуе, Кинешме, Палехе, Родниках, Вичуге, Пучеже и Кохме, а открытие состоялось в городе детства Тарковского Юрьевце. Программа включала конкурсные и внеконкурсные показы, ретроспективы к 120-летию Александра Роу и 250-летию Большого театра, проект РОСИЗО "Притяжение космоса", вдохновленный фильмом "Солярис", а также творческие встречи, презентации книг и специальные события.

В основном конкурсе юбилейного фестиваля участвовали восемь картин, созданных при участии десяти стран: Алжира, Великобритании, Ирана, Испании, Катара, Кыргызстана, России, США, Турции и Франции. Фильмы конкурсной программы оценивало международное жюри.

В параллельной программе "Свои" участвовали 14 картин, которые уже были показаны и отмечены призами российских и международных смотров. Также была представлена программа "Свои. Короткий метр", куда вошли 18 знаковых российских короткометражек.

Церемония закрытия фестиваля началась с вручения зрительских призов. Первым был объявлен победитель программы "Свои. Короткий метр", которого определили зрители фестиваля по итогам голосования. Им стал фильм Нафисы Гаврючиной "Приобретенная глухота". Обладателем приза имени Ивановского киноклуба "Экран и ты" стала картина Антона Бильжо "Выготский". В программе "Свои" симпатии зрителей оказались на стороне картины Ивана Шкундова "Взрослый сын". В основном конкурсе равное число зрительских голосов набрали фильмы "Без разрешения" Хассана Назера (Иран-Великобритания) и "Мертвые души" Алекса Кокса (США-Испания).

Среди лауреатов международного конкурса - "Хроники осады", режиссер Абдалла Аль-Хатиб (Алжир-Франция-Катар). Фильм получил специальный приз жюри.

Приз за лучшую режиссуру присужден Нури Джихану Оздогану за фильм "Мертвые собаки не кусаются" (Турция).

Главный приз международного конкурса жюри присудило британской картине "Падение сэра Дугласа Уэзерфорда" режиссера Шона Данна. Лента рассказывает о пожилом экскурсоводе из шотландской глубинки, чей размеренный мир начинает рушиться, когда его родной город становится местом съемок популярного фэнтезийного сериала, затмившего местную историю и традиции.