HBO показала кадры из третьего эпизода третьего сезона «Дома дракона»
Компания HBO опубликовала новые кадры третьего эпизода третьего сезона «Дома дракона». На них можно увидеть главных героев проекта после эпичных событий второй серии и восхождения Рейниры на Железный трон. Эпизод по традиции выйдет утром в понедельник, 6 июля.
В третий сезон «Дома дракона» вновь войдёт восемь серий. Сейчас авторы уже работают над четвёртым сезоном, который должен завершить историю шоу.
© HBO
© HBO
© HBO
© HBO
© HBO
© HBO
«Дом дракона» — приквел «Игры престолов», действие которого разворачивается за 200 лет до событий культового фэнтезийного проекта. В ленте рассказывается о борьбе за власть между двумя ветвями дома Таргариенов.