$78.2789.27

10 лучших сериалов первой половины 2026 года от Metacritic

Чемпионат.com

Агрегатор Metacritic опубликовал традиционный топ самых высокооценённых сериалов первой половины 2026 года. В список вошли лучшие шоу, вышедшие с 1 января по 30 июня и получившие не меньше семи обзоров от критиков.

Десятка лучших сериалов первой половины 2026 года от Metacritic
© Чемпионат

Самым высокооценённым сериалом первого полугодия стала комедия «Наживка» с Ризом Ахмедом, который по сюжету шоу хочет стать новым Джеймсом Бондом — шоу получило 85 баллов от журналистов. На второй строчке оказался документальный сериал «Мэл Брукс: 99-летний человек!» (84 балла), замкнула тройку британская драма «Повелитель мух» от сценариста «Переходного возраста» Джека Торна (83 балла).

В десятку также вошли «Звёздный городок» по вселенной «Ради всего человечества», «У Марго проблемы с деньгами», «Бухта вдов» и другие шоу.

Лучшие сериалы первой половины 2026 года от Metacritic:

  1. «Наживка»
  2. «Мэл Брукс: 99-летний человек!»
  3. «Повелитель мух»
  4. «Бунтарки»
  5. «Маппет-Шоу»
  6. «Звездный городок»
  7. «Другая сестра Беннет»
  8. «Как попасть на небеса из Белфаста»
  9. «У Марго проблемы с деньгами»
  10. «Бухта вдов»