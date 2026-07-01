Начались съемки сериала по Life is Strange

В конце июня в Канаде стартовали съёмки Life is Strange — сериала по мотивам знаменитой серии видеоигр. Производство займёт примерно три месяца и завершится в середине октября, релиз экранизации запланирован на 2027 год.

Так, будущий сериал выступит адаптацией оригинальной Life is Strange 2015 года. Шоу расскажет историю юной девушки Макс, которая однажды обнаруживает в себе способность отматывать время вспять и спасает свою подругу детства Хлою. Подруги погружаются в тёмную сторону своего городка, что поставит их перед невозможным выбором между жизнью и смертью.

Главные роли в шоу сыграют Татум Грейс Хопкинс и Мэйси Стелла («Нэшвилл»). Продюсером шоу выступает Чарли Ковелл, сценарист сериала «Конец ***го мира». В первый сезон войдёт шесть эпизодов, они выйдут в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video.