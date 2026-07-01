Триллер «Натиск» с Адрией Архоной и Дэном Стивенсом покажут в России

Объявлена дата российской премьеры триллера "Натиск" (Onslaught, 18+) с Адрией Архоной ("Благие знамения", "Андор") в главной роли - показы стартуют 24 сентября. Также вышел зрелищный дублированный трейлер.

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По сюжету жизнь матери-одиночки Селесты и ее дочери оказывается под угрозой, когда из секретной лаборатории сбегают суперсолдаты. В недавнем прошлом героиня была армейским снайпером, поэтому она использует эти навыки, чтобы любой ценой защитить своего ребенка.

Ради достоверности образа Архона несколько месяцев упорно тренировалась с профессиональными каскадерами и инструкторами по рукопашному бою.

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Актриса хотела достичь того, чтобы каждое ее движение выглядело натурально, как реальная борьба.

Адам Вингард (дилогия "З/Л/О", "Тебе конец!", "Тетрадь смерти", "Годзилла и Конг: Новая империя") выступил режиссером, а также сценаристом вместе с постоянным соавтором Саймоном Барретом.

Роли исполнили Дэн Стивенс, Ребекка Холл, Майкл Бин, Алекс Перейра, Эрик Верхейм, Дрю Старки, Джейкоб Сципио и другие.

Мировая премьера состоится 4 сентября.