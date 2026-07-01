Расписание выхода третьего сезона мультсериала «Реинкарнация безработного»
Уже 5 июля состоится премьера третьего сезона мультсериала «Реинкарнация безработного». Аниме продолжит историю 34-летнего безработного мужчины, который спасает группу подростков от смерти, но сам погибает. Он перерождается в волшебном мире под именем Рудеус Грейрат. Новые родители считают его гением, ведь он сохранил знания из предыдущей жизни. Герой начинает учиться у могущественных воинов искусству боя, но остаётся романтиком — мечтает только лишь об отношениях с девушкой.
Третий сезон аниме выйдет в двух частях: новые эпизоды будут выходить еженедельно по воскресеньям в онлайн-кинотеатре Crunchyroll. В первую арку войдёт 14 эпизодов, во вторую — 13.
Расписание выхода третьего сезона мультсериала «Реинкарнация безработного»
Эпизод Дата выхода
- 1-я серия 5 июля
- 2-я серия 5 июля
- 3-я серия 12 июля
- 4-я серия 19 июля
- 5-я серия 26 июля
- 6-я серия 2 августа
- 7-я серия 9 августа
- 8-я серия 16 августа
- 9-я серия 23 августа
- 10-я серия 30 августа
- 11-я серия 6 сентября
- 12-я серия 13 сентября
- 13-я серия 20 сентября
- 14-я серия 27 сентября
- 15-я серия 2026
- 16-я серия 2026
- 17-я серия 2026
- 18-я серия 2026
- 19-я серия 2026
- 20-я серия 2026
- 21-я серия 2026
- 22-я серия 2026
- 23-я серия 2026
- 24-я серия 2026
- 25-я серия 2026
- 26-я серия 2026
- 27-я серия 2026