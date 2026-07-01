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Расписание выхода третьего сезона мультсериала «Реинкарнация безработного»

Чемпионат.com

Уже 5 июля состоится премьера третьего сезона мультсериала «Реинкарнация безработного». Аниме продолжит историю 34-летнего безработного мужчины, который спасает группу подростков от смерти, но сам погибает. Он перерождается в волшебном мире под именем Рудеус Грейрат. Новые родители считают его гением, ведь он сохранил знания из предыдущей жизни. Герой начинает учиться у могущественных воинов искусству боя, но остаётся романтиком — мечтает только лишь об отношениях с девушкой.

Расписание выхода третьего сезона мультсериала «Реинкарнация безработного»
© Кадр из сериала «Реинкарнация безработного»

Третий сезон аниме выйдет в двух частях: новые эпизоды будут выходить еженедельно по воскресеньям в онлайн-кинотеатре Crunchyroll. В первую арку войдёт 14 эпизодов, во вторую — 13.

Расписание выхода третьего сезона мультсериала «Реинкарнация безработного»

Эпизод Дата выхода

  • 1-я серия 5 июля
  • 2-я серия 5 июля
  • 3-я серия 12 июля
  • 4-я серия 19 июля
  • 5-я серия 26 июля
  • 6-я серия 2 августа
  • 7-я серия 9 августа
  • 8-я серия 16 августа
  • 9-я серия 23 августа
  • 10-я серия 30 августа
  • 11-я серия 6 сентября
  • 12-я серия 13 сентября
  • 13-я серия 20 сентября
  • 14-я серия 27 сентября
  • 15-я серия 2026
  • 16-я серия 2026
  • 17-я серия 2026
  • 18-я серия 2026
  • 19-я серия 2026
  • 20-я серия 2026
  • 21-я серия 2026
  • 22-я серия 2026
  • 23-я серия 2026
  • 24-я серия 2026
  • 25-я серия 2026
  • 26-я серия 2026
  • 27-я серия 2026