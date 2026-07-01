«Мрачные тени» получат взрослую анимационную версию

Студия Warner Bros. Animation анонсировала запуск нового проекта по мотивам культовой готической саги "Мрачные тени" (Dark Shadows, 1966-1971), но не в обычном формате, а в виде анимационного сериала.

© Российская Газета

Презентация состоялась на фестивале в Анси, где создатели подтвердили работу над адаптацией и поделились планами по переосмыслению классической истории.

Главным героем вновь станет вампир Барнабас Коллинз, а сюжет сохранит атмосферу оригинала, однако теперь сериал будет предназначен только для взрослой аудитории.

Созданием шоу займется Лиза Холдсворт, известная по сценариям к сериалам "Чисто английские убийства", "Открытие ведьм" и "Робин Гуд".

Дата выхода пока не объявлена.

Кстати

Изначально "Мрачные тени" должны были быть обычной мелодрамой, но после добавления мистики они обрели культовый статус и повлияли на все дальнейшие образы вампиров в кино.

Историю семьи Коллинз неоднократно пытались перезапустить: в 1970-х вышли два полнометражных фильма, в 1991-м - сериал-ремейк, который быстро закрылся, а в 2004 году - только пилотный эпизод.

Наиболее известной адаптацией стал проект Тима Бертона 2012 года, в котором главную роль сыграл Джонни Депп.