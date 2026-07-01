«Ненужный эпилог?» Критики сдержанно оценили фильм «Энола Холмс 3»

1 июля на стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера фильма «Энола Холмс 3» — продолжения детективной серии, с Милли Бобби Браун («Очень странные дела») и Генри Кавиллом («Ведьмак») в главных ролях. Многие критики уже посмотрели ленту и смешанно оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 67% свежести. Таким образом, картина понравилась обозревателям меньше, чем первая (91%) и вторая (93%) части.

Фильм хвалят за насыщенное повествование и отличную актёрскую работу Милли Бобби Браун. По мнению некоторых критиков, лента получилась весёлой и остроумной. При этом, часть обозревателей ругает проект за слишкмо предсказуемую детективную линию и рваный монтаж, из-за которых картина заметно уступает прошлым частям.

Что пишут критики про фильм «Энола Холмс 3»:

Связующим звеном в фильме «Энола Холмс 3» является Милли Бобби Браун, которая так обаятельна и мудра. Благодаря ей разрушение «четвёртой стены» кажется пустяком.

Сохраняя тот же стиль и остроумие, что и в предыдущих частях, «Энола Холмс» продолжает оставаться одной из немногих действительно хороших франшиз Netflix.

Формула практически не изменилась, и можно даже сказать, что фильм начинает казаться однообразным. Но очарование никуда не делось, а это значит, что он по-прежнему довольно забавный.

«Энола Холмс 3» — ещё один приятный, но досадно предсказуемый фильм. Перегруженный сценарий, лихорадочный монтаж и неубедительная игра главных актёров не позволяют франшизе стать той остроумной детективной серией, которой она всегда могла бы стать.

Заметное снижение качества по сравнению с первыми двумя частями и пресный детективный сюжет делают «Энолу Холмс 3» странным фильмом, напоминающим ненужный эпилог серии.

Сюжет «Энолы Холмс 3» расскажет о новом деле, более запутанном и коварном, чем все, с которыми она сталкивалась раньше. Действие новой картины разворачивается в том числе на островах Мальты, а одной из важных сюжетных линий стала выход замуж главной героини, Энолы.