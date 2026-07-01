Все эпизоды сериала про экстрасенса-шарлатана уже доступны для просмотра

1 июля состоялась премьера комедийного сериала «Зовите Витю». Все 10 эпизодов проекта уже доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре «Кион».

Шоу рассказывает историю молодого экстрасенса-шарлатана Вити, который обладает даром — разводить отчаявшихся людей на деньги. Но удача не может длиться вечно, на Витю выходит блогерша Саша, мечтающая снять разоблачение. Только вот оказывается, что «экстрасенс» начал видеть духов по-настоящему. Витя не совсем понимает, что делать со свалившимися на его голову призраками, зато понимает Саша — теперь у неё есть реальный шанс снять ролик-сенсацию.

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Видео доступно во VK-канале «Кион». Права на видео принадлежат «Кион».

Главные роли в «Зовите Витю»исполнили Илья Соболев («Волшебный участок»), Александра Бортич («Холоп»), Мария Смольникова («Дочь») и другие актёры. Режиссёром выступил Денис Тяпичев, для которого сериал стал дебютным режиссёрским проектом.