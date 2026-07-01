Какие фильмы и сериалы популярны у российских пиратов

Компания F6 по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила рейтинг самых популярных фильмов и сериалов у российских пиратов в июне 2026 года. Подобная статистика публикуется каждый месяц, а её результаты основаны на количестве нелегальных копий проектов, найденных в российском сегменте интернета.

Лидирующую позицию в топе занял фильм «Мандалорец и Грогу» по «Звёздным войнам» — всё потому, что картину слили в Сеть в хорошем качестве до официального цифрового релиза. На втором месте оказался комедийный триллер «Опасные отношения», а на третьем — фантастическая картина «Властелины вселенной».

Среди сериалов первая позиция в рейтинге досталась супергеройской картине «Паук-Нуар» с Николасом Кейджем в главной роли. Следом за ним идут проекты «Радар» и «Бухта вдов».

Самые популярные фильмы у российских пиратов в июне 2026 года:

«Мандалорец и Грогу». «Опасные отношения». «Властелины вселенной». «Гражданин-мститель». «Следствие ведут овечки». «Давление». «Мортал Комбат 2». «Очень страшное кино 6». «Сначала дамы». «Цвета зла: Чёрный».

Самые популярные сериалы у российских пиратов в июне 2026 года: