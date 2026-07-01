Финальный трейлер «Одиссеи» Нолана появился в Сети

Кинокомпания Universal в среду, 1 июля, представила финальный трейлер фильма британского режиссера Кристофера Нолана «Одиссея». Премьера картины в кинотеатрах состоится 17 июля.

© Кадр из фильма «Одиссея»

Главные роли исполнят актеры Мэтт Деймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго, Зендея и Шарлиз Терон. Хронометраж фильма составит 2 часа 52 минуты.

Подробности сюжета не раскрываются, однако известно, что литературной основой проекта стала одноименная поэма Гомера. По ее сюжету царь древнегреческого острова Итака Одиссей отправляется домой после окончания Троянской войны. В ходе путешествия он встречает различных мифических персонажей, включая циклопа Полифема и сирен, а дома его ожидает жена — царица Пенелопа.

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Съемки фильма прошли с февраля по август 2025 года в Марокко,

Греции, Италии, Исландии и Шотландии.

Роль Елены Троянской исполнила темнокожая актриса Лупита Нионго, что стало причиной ожесточенных споров. Сознательно ли режиссер решил нарваться на скандал, «Вечерняя Москва» обсудила с кинокритиком Александром Голубчиковым.

При этом за последние годы в мировом кинематографе произошли большие изменения. Какие фильмы теперь пользуются популярностью у россиян, в беседе с «ВМ» рассказал режиссер, генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров.