Ностальгия по 90-м и надежда на будущее: о чем новый фильм «Дед Фомич»

2 июля на большие экраны выходит семейная комедия «Дед Фомич» режиссеров Гарика Петросяна и Григория Сухова.

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По сюжету авантюрный дед Фомич (Николай Добрынин) решает прикинуться смертельно больным, чтобы собрать всех своих детей и внуков, с которыми он давно не живет вместе. Помогают ему в этом соседи (Юлия Сулес и Сергей Степин).

На зов откликаются все, кроме сына (Андрей Мерзликин), который никак не может простить отцу того, что он их бросил. Да и дочь (Екатерина Волкова) очень хотела бы забыть прошлые обиды и пообщаться с отцом по-человечески, да тот все такой же, каким и был раньше. Кстати, Фомича в юности сыграл Никита Кологривый. Также в картине снялись Глеб Калюжный, Александр Новиков, Кристина Корбут, Аня Покров и другие.

Фильм стоит посмотреть тем, кто размышляет, как провести досуг с семьей. В этой картине показаны и различные игры на свежем воздухе, и идея для застольных домашних посиделок, и даже квест по поиску сокровищ, который может завершиться тем, что придется поблуждать по лесу. Лента помогает задуматься о том, что надо принимать самых близких такими, какие они есть, и поддерживать их во всех начинаниях. Потому что, даже если твой родной человек не идеален и раздражает своими ошибками настоящего или прошлого, всегда можно вспомнить, за что ты его полюбил и почему продолжаешь ценить.

Картина «Дед Фомич» получилась легкой, с лирическими нотками ностальгии по 90-м, надеждой на светлое будущее и с принятием настоящего. Она помогает расслабиться и выдохнуть.

Семью сплотят игры с мячом, в лото и лесная прогулка.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Григорий Сухов, режиссер, сценарист: