Новгородские былины с норвежскими мотивами: что известно о съемках фильма «Садко»

Съемки фильма "Садко" начались в Санкт-Петербурге. В проекте примут участие Никита Кологривый, Кристина Бабушкина, Анна Пересильд и Юрий Стоянов. Что еще известно о грядущей премьере – в материале Москвы 24.

© кадр из фильма "Садко"

Без гроша в кармане

Съемки фильма "Садко" пройдут в Санкт-Петербурге и его окрестностях, сообщили создатели проекта. Главную роль исполнит Антон Рогачев, известный по сериалу "Этерна". Его возлюбленную сыграет Анна Пересильд. Никита Кологривый и Елизавета Ищенко воплотят на экране боевых персонажей – моряка Буслая и воительницу Рандгрид. Помимо них, в проекте примут участие Юрий Стоянов, Роман Васильев, Кристина Бабушкина и другие. Режиссер фильма – Иван Оганесов.

Подготовка к проекту велась три года. Согласно сюжету, гусляр Садко вернется в Великий Новгород после долгих странствий без гроша в кармане. Случайная встреча с княжной Любавой станет для него судьбоносной. Он влюбится в девушку, однако у злой боярыни Глафиры свои планы: она захочет выдать Любаву замуж за богатого царя Дормидонта ради щедрого выкупа. Чтобы побороться за возлюбленную, Садко придется заключить сделку с Морским царем.

Съемки пройдут также в Ленинградской области, в том числе в Приозерске, и Москве. Часть материала отснимут в крупнейшей студии виртуального продакшена в Восточной Европе, которая расположена в 16-м павильоне "Мосфильма" – там воссоздадут зимние локации.

Выход фильма в широкий прокат запланирован на 8 марта 2028 года.

"Простая, но вечная истина"

Кадр из фильма "Садко"

По словам режиссера проекта Ивана Оганесова, перед создателями стояла задача рассказать былинную историю языком современного большого кино. Поэтому лента будет зрелищной и наполненной "аттракционами" и неожиданными сюжетными поворотами.

Глубинная тема картины "Садко" – в простой, но вечной истине: человек может искать счастье по всему свету, пока однажды не поймет, что настоящее счастье рождается тогда, когда ты делаешь счастливыми других. Именно эта мысль звучала в фильме Александра Птушко 1953 года. Сегодня, спустя почти три четверти века, она кажется еще более важной.

Продюсер Дмитрий Литвинов уверен, что былина о Садко "легла в основу русского культурного кода". При этом в современной интерпретации будут сохранены "все ключевые моменты классического произведения".

"Мы построили сюжет на мощной линии любви наших героев, которые будут близки и понятны современному молодому зрителю, а семейная аудитория и дети получат увлекательные аттракционы подводного царства и приключений Садко", – добавил он.

В свою очередь, автор сценария Петр Мордвинцев отметил, что отступления от каноничного сюжета все же будут, заявив, что картина покажет "другой разговор с фольклором – более жесткий и более честный".

"Мы смешали новгородские былины с норвежскими мотивами, запустили в один котел моржа – Морского царя и пещерного тролля Йотуна, боевого моряка Буслая и воительницу Рандгрид – Никита Кологривый и Елизавета Ищенко придумали этой паре отличную химию", – подчеркнул Мордвинцев.

Автор сценария Александр Архипов раскрыл, что история будет полна интересных смыслов. В частности, будет поднят вопрос:

"Чего стоит талант, если ты готов продать его по частям ради любви, ради золота, ради друзей".

Он также добавил, что фильм расскажет не о богатыре, который побеждает злодея, а о простом парне, каждый раз оказывающемся перед невозможным выбором.