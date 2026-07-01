Новый фильм о коте Леопольде столкнулся с проблемами

Американская компания Rubstein Properties, владеющая правами на мультфильмы про кота Леопольда, направила досудебную претензию владельцу и гендиректору продакшена Welcome Media Дмитрию Литвинову. Причина кроется в использовании персонажей в фильме, который начнут снимать осенью этого года. Об этом в среду, 1 июля, стало известно из текста претензии.

© Кадр из мультфильма

Американская компания Rubstein Properties направила досудебную претензию владельцу и гендиректору продакшена Welcome Media Дмитрию Литвинову из-за использования персонажей Кот Леопольд и Мыши в анонсированном студией фильме, — пишут «Ведомости» со ссылкой на текст претензии.

Игровое кино о Леопольде планируют снимать компании Welcome media и «Киноцех».

Ранее бывший сотрудник студии «Маша и Медведь» получил иск о признании исключительных прав на персонажей мультфильма. Мужчина долгое время работал в проекте и принимал участие в создании первых художественных материалов. Впоследствии все права на персонажей перешли студии, так как было заключено лицензионное соглашение.