«Холод», «Витя» и «Суета»: какие сериалы выйдут в этом июле

На второй месяц лета онлайн-кинотеатры заготовили для зрителей много легких проектов с необычным сеттингом, однако без криминала тоже не обойдется. Помимо сериала о мужской дружбе «Суета» с Денисом Власенко в главной роли, также выходит и драма «Холод» с Любовью Аксеновой. И это далеко не все сюрпризы июля.

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ПАРАНОРМАЛЬНАЯ ПРЕМЬЕРА

К примеру, в онлайн-кинотеатре «КИОН» уже доступны все 10 серий паранормальной комедии «Зовите Витю!» с Ильей Соболевым и Сашей Бортич в главных ролях. Ранее именно этот сериал признали самым ожидаемым проектом на фестивале контента стриминговых сервисов ORIGINAL+.

В центре сюжета — история молодого экстрасенса-шарлатана Вити (Илья Соболев). Дар героя в том, что он умело разводит отчаявшихся людей на деньги. Вскоре на него выходит блогерша Саша (Александра Бортич), которая мечтает снять разгромное разоблачение. Однако «экстрасенс» внезапно начинает видеть духов по-настоящему, что предоставляет Саше шанс снять ролик-сенсацию.

Помимо Бортич и Соболева в сериале снимались Сергей Рост, Мария Смольникова, Сергей Барковский, Риналь Мухаметов и многие другие. Режиссером выступил Денис Тяпичев, для которого «Зовите Витю!» стал дебютом.

В интервью НСН он рассказал, что на съемках не было места мистике, хотя одной из локаций была усадьба купцов Аигиных, где, по слухам живут, привидения.

ОТ ГРАБЕЖА ДО СТАЛКИНГА

Еще одна премьера месяца — комедийный сериал «Суета», расскажет историю четверых друзей-неудачников из Пятигорска. Герои планируют ограбить инкассаторов, но в результате сами оказываются в роли должников. В попытке спасти свои жизни молодые люди вынуждены продолжать совершать подобные налеты.

Главные роли в лихой комедии о мужской дружбе и цене грязных денег сыграли Александр Федоров («Чужие деньги»), Александр Аверин («Резервация»), Денис Власенко («Павел. Первый и последний»). В режиссерском кресле -— Антон Родин.

Первую из 8 серий представят 6 июля. Еженедельно в онлайн-кинотеатре Okko будет выходить по три серии с понедельника по среду.

А уже с 16 июля на Okko стартует сериал «Фейк», в котором Анастасия Красовская сыграла жертву киберсталкинга.

По сюжету преподавательницу лицея Риту начинает преследовать анонимный киберсталкер, который шантажирует девушку и публикует в сети компромат с её участием. Преступник словно наносит удары по наиболее уязвимым местам: отношениям с учениками, семьей, карьере и не только.

Желая раскрыть личность преступника, Рита в итоге начинает расследование. В итоге круг доверия неизбежно сужается, поскольку под подозрением все — от бывшего парня до коллег.

В проекте снимались Полина Ауг, Эльдар Калимулин, Василий Михайлов, Татьяна Струженкова, Ольга Хитеева и другие. Режиссер Алексей Кузмин-Тарасов известен зрителям по сериалу «Неверные» и «Что делать женщине, если...».

В день премьеры зрителям представят сразу три эпизода. В дальнейшем серии будут выходить еженедельно по четвергам.

КРИМИНАЛ С АКСЕНОВОЙ

Любителей криминальных драм в июле ждет новый сериал «Холод», главную роль в котором сыграет Любовь Аксенова. По сюжету ее героиня Женя после страшной аварии теряет не только любимого мужа и шестилетняя дочь, но и свободу. Настоящие виновники ситуации на дороге – мажоры с могущественными семьями, потому они остаются безнаказанными.

За решеткой Женя случайно спасает влиятельную преступницу Яну, и эта встреча помогает несправедливо осужденной стать сильнее, а также начать придумывать план побега и мести.

Помимо Аксеновой в драме также снимались Лариса Гузеева, Линда Лапиньш, Петр Федоров, Александр Аверин, Максим Бойко, Ксения Каталымова, Денис Прытков, Олег Васильков и другие. Режиссером выступил Алексей Казаков (один из сценаристов «Горько!», режиссер триллера «Побочный эффект»). Всего в сериале будет 10 серий. Увидеть их в июле можно будет в онлайн-кинотеатрах Start и Иви.

РАЗВЯЗКА ИСТОРИИ

Онлайн-кинотеатр Wink со своей стороны заготовил на июль финал сериала «После Фишера. Инквизитор». Последние серии выйдут 2, 9 и 16 июля.

События в сериале разворачиваются в наше время. По сюжету в маленьком алтайском городе на границе с тайгой находят тело дочери местного чиновника. Убийство относится к нераскрытой серии преступлений, и сюжет отчасти вдохновлен историей реального барнаульского маньяка.

Среди проектов, которые скоро появятся на Wink — премьера сериала «Трудно быть богом» по мотивам одноименной повести Аркадия и Бориса Стругацких. Роль Руматы в сериале исполнил сербский актер Александар Радойичич, знакомый российскому зрителю по фильму «Балканский рубеж». Также в кадре можно будет увидеть Сергея Безрукова, Викторию Исакову, Никиту Кологрива, Льва Зулькарнаева и многих других артистов. Режиссером выступил Дмитрий Тюрин («Магомаев», «Триггер», «Эпидемия»), а сценаристом — Андрей Золотарев.

Ранее он рассказал НСН, что в новом сериале будут сюжетные линии, не представленные в произведении, однако все они вдохновлены изначальным авторским видением истории.