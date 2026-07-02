В кинотеатрах вышла семейная комедия «Дед Фомич»

Сегодня во всех российских кинотеатрах стартовали показы семейной комедии «Дед Фомич». Главную роль в ленте исполнил звезда «Сватов» и «Молодёжки» Николай Добрынин.

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Сюжет повествует о дедушке, который в молодости наделал глупостей и потерял доверие своей семьи. Спустя 30 лет Фомич прикидывается смертельно больным, собирая вокруг себя детей и внуков. В этот момент семье предстоит избавиться от старых обид, переживая нелепые и драматичные ситуации.

В ленте также снялись Никита Кологривый («Август»), Андрей Мерзликин («Брестская крепость»), Екатерина Волкова («Воронины») и другие актёры. Режиссёрами выступили Гарик Петросян («Друг на час») и Григорий Сухов («Трудная»).