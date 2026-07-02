Режиссер «Гордости и предубеждения» снимет постапокалиптический триллер Juice

По данным Deadline, режиссёр «Гордости и предубеждения» и «Анны Карениной» Джо Райт снимет постапокалиптический триллер Juice.

Это будет картина о разрушенном мире, пережившем катастрофу, вызванную изменением климата. Молодой муж и отец вступает в сверхсекретную организацию сопротивления и присоединяется к ополченцам, которым поручено выслеживать изолированных и богатых преступников, виновных в этой глобальной катастрофе. Когда миссия проваливается, он оказывается в бегах и вынужден бороться до конца, чтобы выжить.

За сценарий отвечает Эби Морган («Час», «Железная леди»). Даты выхода у ленты пока нет.