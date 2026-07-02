На большие экраны вышел фильм о подростках и бездомных

На большие экраны вышел фильм "Ганди молчал по субботам", снятый по одноименной пьесе Анастасии Букреевой. Пьеса рассказывает историю подростка Саши (хотя ему собственное имя не нравится, он просит называть его Мотом), который на первый взгляд живет идеальную жизнь. Обеспеченные родители, большая квартира в Петербурге, семья - сестра, дедушка, такса по кличке Карамелька... Но в один день домашняя идиллия рушится - отец сообщает, что уходит к другой женщине. Именно в этот момент Саша чувствует, что в нем что-то сломалось. В знак протеста он приводит в родительский дом бездомную женщину, которую назовет Лизой. Как ее зовут на самом деле? Мы так и не узнаем. Она немногословна, лишь изредка повторяет: "Ганди" или - "Ганди молчал по субботам". В фильме абсолютно звездный актерский состав: роль Мота исполнил Марк Эйдельштейн, отца мальчика сыграл Евгений Коряковский, мать - Виктория Толстоганова, Лизу - Дарья Екамасова.

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Впрочем, "Ганди молчал по субботам" - не просто перенос пьесы (а по ней в России уже поставлен не один спектакль) со сцены в полный метр. Сценарий картины выходит за рамки оригинальной драматургии и более подробно освещает тему бездомности - как внешней, так и внутренней.

В начале фильма Мот ненавидит тех, кто живет на улице, говорит, что они "сами виноваты". Но его взгляд меняется, когда он осознает, что так же одинок, как и Лиза. Ей некуда идти, а Моту, хоть у него и есть дом, идти туда не хочется. Погружаясь в среду людей, лишившихся крова, Мот пропускает через себя их горечь и боль, начинает сопереживать им.

Начавшись динамично, с яркого коллажного монтажа и слома четвертой стены, фильм постепенно сбавляет темп, превращаясь из подростковой комедии во взрослую драму. Саша выходит из своего идеального мира, знакомится с самой неприглядной стороной реальности. В ряде сцен герои оказываются в местах, которые становятся временным приютом для бездомных. Профессиональных актеров массовки в этом фильме нет - в эпизодах задействованы обитатели "Ночлежки", и для большинства из них это первая роль. Многие из них уже смогли выбраться из трудной ситуации, кто-то - только на пути к нормальной жизни.

После премьерного показа на киностудии "Ленфильм" состоялось обсуждение киноленты с режиссером Юрием Зайцевым и главой "Ночлежки" Данилом Краморовым.

Для Юрия Зайцева тема бездомности оказалась тоже очень близкой.

"Когда я был подростком, недалеко от моей школы в Москве был ресторан быстрого питания, в конце дня сотрудники заведения выкидывали еду на заднем дворе, там собиралось много бездомных. Я с ними общался, мне было интересно их изучать. Еще тогда я заметил, что у многих из них есть .синдром таксиста.: кто-то рассказывал, что был водителем президента или жал руку писателю Жану Кокто. Это мы постарались отразить в фильме", - поделился режиссер.

Данил Краморов отметил:

"Очень хорошо, что разговор про бездомность попадает на большие экраны. В нашей стране без крова остаются самые разные люди, чаще всего те, кто переезжает в другие города в поисках лучшей жизни: работу найти не удалось или с работы выгнали, документы потерял - и вот ты на улице. Дальше все зависит от того, нашелся ли тот человек, который поможет выбраться с улицы, или нет. И чем дольше человек остается бездомным, тем больше усилий нужно приложить, чтобы вернуться к обычной жизни".

По его словам, чтобы помочь бездомным, совсем не обязательно приглашать их в свой дом, как это делает Мот.

"Если вы хотите поддержать человека, стоит спросить, что ему нужно: купить еду, лекарства, вызвать скорую помощь. Не хотите общаться - можете протянуть нашу листовку, ее можно скачать с сайта .Ночлежки. и распечатать. На ней указаны адреса, куда бездомный может обратиться", - подчеркнул Данил Краморов.

Посмотреть "Ганди молчал по субботам" можно в кинотеатрах Москвы, Петербурга и других городов страны.

Кстати

Фильм показывает Петербург с новой стороны, так как съемки проходили в локациях, которые раньше практически не использовали кинематографисты. В кадр попали станции метро, необычные дворы и заброшенные дома.