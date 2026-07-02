Фильм «Фьорд», победитель Канн-2026, может номинироваться на «Оскар»

Компания NEON, которая выступила прокатчиком фильма «Фьорд», подтвердила, что картина имеешь все шансы, чтобы претендовать на «Оскар» в категории «Лучший международный фильм».

Фанаты ленты, которым она очень понравилась, призывали, чтобы она стала частью церемонии, поскольку лента высококлассная. В NEON заявили, что «Фьорд» соответствует всем требованиям Американской киноакадемии. Хотя в «Фьорде» звучит английская речь, больше 50% диалогов — на других языках.

Картина рассказывает о семье, которая переезжает в норвежскую деревню из Румынии. У них получается найти общий язык с соседями, а дети без проблем устраиваются в школе. Ситуация меняется, когда румынская девочка приходит в школу с синяками. После этого по деревни начинают ползти слухи насчёт новых жителей.