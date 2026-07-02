Режиссер «Легенды №17» и «Экипажа» ответил на вопрос, стоит ли бояться ИИ

Искусственный интеллект не лишит режиссеров работы, напротив, расширение технических возможностей кинематографа является положительным моментом. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказал режиссер Николай Лебедев, создатель картин «Легенда №17», «Экипаж» и «Нюрнберг».

«Кино — это не только техника. Это душа, эмоция, страсть автора. Поэтому люди с талантом и горящим сердцем без работы в ближайшем будущем точно не останутся. Во всяком случае, из-за искусственного интеллекта», — сказал он.

По его мнению, студентам также не стоит опасаться того, что они не смогут найти работу в этой сфере. Лебедев подчеркнул, что это зависит от таланта, способностей и умения правильно ими распоряжаться. Он посоветовал молодому поколению учиться осмысленно двигаться к цели и сосредоточиться на желаемом, чтобы всего добиться.