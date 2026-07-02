Завершились съемки сериала «Капитанская дочка» по повести Пушкина

Создатели сериала «Капитанская дочка» по повести Александра Сергеевича Пушкина объявили о завершении съёмок проекта.

«Капитанская дочка» — экранизация одноимённой повести Александра Сергеевича Пушкина. События проекта развернутся во времена восстания Емельяна Пугачёва в XVIII веке: помещик Пётр Гринёв влюбляется в дочь коменданта крепости Машу Миронову, когда у него происходит конфликт с ещё одним претендентом на сердце девушки — Алексеем Швабриным.

Режиссёром сериала выступил Дмитрий Литвиненко. Главные роли в сериале сыграли Сергей Безруков, Олег Савостюк, Евгения Леонова, Евгений Ткачук и Егор Корешков.

Сериал сперва выпустят в онлайн-кинотеатре «КИОН», а позже покажут в эфире канала «Россия».