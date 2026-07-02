Фильм «Супергерл» вышел в некоторых кинотеатрах России

26 июня состоялась мировая премьера «Супергёрл» — новой ленты в киновселенной DC Джеймса Ганна. Картина не добралась до российских кинотеатров из-за ухода студии Warner Bros. с рынка страны.

© Кадр из Фильма «Супергёрл»

Тем временем 2 июля лента всё же появилась в репертуаре некоторых отечественных киносетей. Кинокомикс по вселенной DC Джеймса Ганна добрался до региональных кинотеатров в формате предсеансового обслуживания спустя неделю после премьеры — ленту можно посмотреть в дубляже, выполненным для стран СНГ. В других кинотеатрах картина выйдет в субботу, 4-го числа, однако в целом сеансов новинки в стране гораздо меньше, чем обычно бывает у голливудских картин.

Ранее СМИ сообщали, что российские киносети получили письма от Warner Bros. с требованием прекратить сеансы с их фильмами, угрожая им судом. Судя по всему, лишь некоторые российские кинотеатры решили проигнорировать предупреждения студии и всё же показать ленту.

«Супергёрл» рассказывает историю Кары Зор-Эл, сестры Супермена, которая путешествует по галактике в компании пса Крипто. Однажды она знакомится с молодой инопланетянкой по имени Рути, после чего отправляется на кровопролитные поиски мести. По итогам дебютного уикенда сборы ленты составили скромные $ 68 млн.