Немой мститель в гонконгском боевике: что известно о фильме «Живая ярость»

9 июля в российский прокат выходит гонконгский боевик «Живая ярость», снятый студией Lionsgate. Что известно о картине — в материале «Вечерней Москвы».

© Вечерняя Москва

Сюжет

Немой мастер Ван Вэй души не чает в своей дочери и ведет спокойную жизнь, далекую от опасностей криминального мира. Но все рушится, когда девочку похищают. Столкнувшись с бездействием коррумпированных полицейских, Вэй решает спасти дочь своими силами. В поисках правды он оказывается втянут в преступный мир, где у него нет права ошибиться. Его союзником становится журналист, жена которого также бесследно пропала. Объединенные общей болью герои вступают в схватку с криминальным синдикатом.

В ролях:

Се Мяо — Ван Вэй, мастер-ремесленник, чью дочь похищает преступная группировка;

Джо Таслим — Навин, журналист, который также выходит на тропу войны в поисках пропавшей супруги;

Ян Энью — Рейни;

Яян Рухьян — Так;

Брайан Лэ — Хо;

Джои Иванага — Пак Луни другие актеры.

Съемочная команда:

Режиссер — Кэндзи Танигаки;

продюсеры — Уильям Кун, Там Чи-Сань, Билл Кун и другие;

сценаристы — Фрэнк Хуэй, Мак Тинь-Шу, Лэй Чжилун и другие;

оператор — Метеор Чун;

композитор — Оливия Сяолинь;

художники — Понгнарин Йонгавкланг и Каси Фэнгрод.

Интересные факты о фильме:

«Рейтинг свежести» на сайте Rotten Tomatoes составил 98 процентов среди критиков и 95 процентов среди зрителей.

Кэндзи Танигаки — режиссер фильма — был постановщиком боевых сцен в таких лентах, как «Блэйд-2», «Воины сумерек: Осада Коулуна», «Горячая точка» и других.

Картина снята в традиции золотого века гонконгского боевика и сама претендует на то, чтобы стать классикой жанра.

Се Мяо, сыгравший главного героя, еще ребенком впечатлил зрителей боевым мастерством в роли сына персонажа Джета Ли в «Легенде о Красном драконе». Его партнером по съемочной площадке стал индонезийский артист и мастер единоборств Джо Таслим, знакомый зрителям по ленте «Рейд» и дилогии «Мортал Комбат».

Впервые картину показали на Международном кинофестивале в Торонто в рамках программы «Полночное безумие», где она была встречена стоячими овациями и восторженными отзывами критиков. По итогам голосования лента заняла второе место в конкурсе People’s Choice Award.

12 марта в российский прокат вышел китайский криминальный экшен-триллер «Охота за тенью» с Джеки Чаном в главной роли. Сюжет, актеры и факты о ленте — в материале «Вечерней Москвы».