Опубликован топ лучших фильмов первой половины 2026 года от Metacritic

Агрегатор Metacritic опубликовал традиционный топ самых высокооценённых фильмов первой половины 2026 года. В список вошли картины, вышедшие с 1 января по 30 июня в кинотеатрах или в цифре и получившие не меньше семи обзоров от критиков.

Так, в топе лидируют в основном фестивальные драмы, которые не добрались до своего полноценного релиза. Первую строчку занимает «Голубая цапля» канадского режиссёра Софи Ромвари — лента получила 92 балла от критиков. Второе место занимает документальная лента «Семена» (90 баллов) про фермерство в южных США, замыкает тройку «Молчаливый друг» венгерского режиссёра Ильдико Эньеди.

Лучшие фильмы первой половины 2026 года от Metacritic: