Вышел тизер фильма «Отверженные» по роману Виктора Гюго

Кинокомпания Studiocanal представила первый тизер фильма «Отверженные» на французском языке. Экранизация эпического романа Виктора Гюго выйдет в официальный российский прокат 15 октября.

«Отверженные» расскажут о каторжнике по имени Жан Вальжан, который скрывается от полиции после побега из тюрьмы. Его ищет инспектор Жавер, который считает поимку преступника своей главной целью в жизни. Главные роли исполнили Венсан Линдон («Прекрасная зелёная»), Ноэми Мерлан («Жюли Леско»), Тахар Рахим («Пророк») и другие актёры. Режиссёром выступил Фред Кавайе («Три дня на побег»).

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Видео доступно на YouTube-канале Studiocanal. Права на видео принадлежат Studiocanal.

Знаменитый роман «Отверженные» получал десятки экранизаций. В 2012 году выходила адаптация-мюзикл от режиссёра Тома Хупера («Король говорит!»), с Хью Джекманом и Расселом Кроу в главных ролях. Картина получила три премии «Оскар».