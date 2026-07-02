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Расписание выхода детективного сериала «Фейк» от Okko

Чемпионат.com

Уже 16 июля состоится премьера сериала «Фейк». Детективный проект расскажет о преподавательнице по имени Рита. Её начинает преследовать и шантажировать неизвестный, который выкладывает на неё разного рода скандальный компромат в Сеть. Героине предстоит выяснить, кто решил испортить ей жизнь.

Когда состоится премьера детективного сериала «Фейк» от Okko
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В первый сезон проекта войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатре Okko. Финал состоится 20 августа.

Расписание выхода сериала «Фейк» от Okko

Эпизод Дата выхода

  • 1-я серия 16 июля
  • 2-я серия 16 июля
  • 3-я серия 16 июля
  • 4-я серия 23 июля
  • 5-я серия 30 июля
  • 6-я серия 6 августа
  • 7-я серия 13 августа
  • 8-я серия 20 августа