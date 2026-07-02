Какой сериал стал самым популярным в России в конце июня

«Извне» стал самым популярным сериалом в России в конце июня
Портал «Кинопоиск» предоставил данные об интересе россиян к сериалам. Самым популярным сериалом недели с 22 по 28 июня стал финал четвёртого сезона мистического проекта «Извне».
Таким образом, шоу сместило пятый сезон «Пацанов» с лидирующей позиции, которую он занимал на протяжении восьми недель — теперь супергеройский сериал расположился на втором месте. В топ-20 самых популярных проектов также вошли девятый сезон «Рика и Морти», третий сезон «Дома дракона» и первый сезон «Удивительного цифрового цирка». Среди российских сериалов самым популярным оказался «След Чикатило».
Топ-20 самых популярных сериалов за неделю:
- «Извне».
- «Пацаны».
- «Рик и Морти».
- «Дом дракона».
- «Удивительный цифровой цирк».
- «Я тебя отыщу».
- «След Чикатило».
- «Пусть послужит вам уроком».
- «Первая ракетка».
- «Сваты».
- «Бухта вдов».
- «Вне кампуса».
- «После Фишера. Инквизитор».
- «Жизнь справок не даёт».
- «Эйфория».
- «Аллигатор».
- «Сверхъестественное».
- «История его служанки».
- «Ван Пис».
- «Чернобыль: Зона отчуждения».