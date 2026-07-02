Пол Дано сыграет в ремейке арт-хоррора Анджея Жулавского "Одержимая"

Звезда "Нефти", "Пленниц" и "Бэтмена" Пол Дано присоединился к Маргарет Куолли ("Собачьи звезды") и Каллуму Тернеру ("Вечность"), которые исполнят главные роли в ремейке незабываемого арт-хоррора классика польского кино Анджея Жулавского "Одержимая" (Possession, 1981, 18+), сообщает издание Deadline.

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Какая роль досталась актеру, не уточняется, однако ценителям авторского кино и так все понятно - скорее всего, он предстанет в образе любовника главной героини Хайнриха.

Режиссером и сценаристом новой версии одного из самых жутких фильмов в истории кино станет автор дилогии "Улыбка" Паркер Финн.

Действие оригинальной картины разворачивалось в Западном Берлине, важную метафорическую роль в ней играла знаменитая берлинская стена.

По сюжету работающий на спецслужбы Марк (Сэм Нилл) и его жена Анна (Изабель Аджани) воспитывают десятилетнего сына, по долгу службы мужчина часто бывает в командировках. Вернувшись из очередной поездки, он понимает, что супруга сильно охладела к нему и желает развестись, ее поведение с каждым днем становится все более странным. Тотальное непонимание и ссоры стремительно ведут пару к абсолютному, сюрреалистическому кошмару.

"Одержимая" стала единственным англоязычным фильмом Жулавского, в ее сюжете нашли отражение личные проблемы постановщика, переживавшего в тот период мучительный развод с актрисой Малгожатой Браунек.

26-летней Аджани, имевшей на тот момент незначительный опыт работы в хоррорах и триллерах ("Жилец", "Носферату: Призрак ночи"), роль далась тяжело. В одном из интервью она рассказывала, что ей понадобилось несколько лет, чтобы прийти в себя после съемок (приз Каннского фестиваля за лучшую женскую роль немного сгладил впечатление).

Известный американский критик Джеймс Хоберман отметил незабываемую сцену в переходе, назвав ее "подлинной арией истерики". Годы спустя Гаспар Ноэ своеобразно отметил ее влияние, сняв не менее жуткий эпизод с Моникой Беллуччи в "Необратимости" (18+).

Особую роль в создании картины сыграл итальянский мастер спецэффектов Карло Рамбальди, за два года до этого сконструировавший аниматронную голову Чужого для одноименного хоррора Ридли Скотта.

Картина была настолько страшна, что для проката в США ее пришлось сократить на треть. Так или иначе, коммерческого успеха не было как в Штатах, так и в Европе. С момента выхода на видео фильм обрел культовый статус.

Выдающийся режиссер Андрей Тарковский, посмотревший полную версию "Одержимой", назвал ленту "чудовищно омерзительной". Отметим, что за 15 лет до ее премьеры постановщик проявил на съемках "Андрея Рублева" невероятную жестокость по отношению к животным, в случае же с лентой Жулавского пострадала только психика Аджани и особо впечатлительных зрителей.

От новой голливудской версии ждать можно чего угодно, поэтому на всякий случай держим кулачки за психическое здоровье Куолли.

Кстати

В 2024 году индонезийский режиссер Робби Эртано уже выпускал ремейк картины, однако он прошел почти незамеченным.