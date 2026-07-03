Экранизация романа Уильяма Гибсона «Нейромант» получила еще один тизер

"Порой не верится, друзья, но в жизни так бывает", - пел капитан Врунгель в легендарном советском мультфильме. Да, дорогие любители фантастики, это все еще правда - сериальная адаптация культовой фантастической книги Уильяма Гибсона "Нейромант" (Neuromancer, 1984) продолжает обрастать контентом.

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Стриминговый сервис Apple TV+ поделился очередным коротким тизером проекта.

В телеверсии самого известного киберпанк-романа задействованы Каллум Тернер ("Вечность"), Бриана Миддлтон ("Аферисты"), Питер Сарсгаард ("Невеста!"), Марк Стронг ("Дюна: Пророчество"), Джозеф Ли ("Грызня"), Клеманс Поэзи ("Довод"), Макс Айронс ("Молодой Шерлок") и другие.

Шоураннер - Грэм Роланд ("22 мили", "Джек Райан"), режиссер пилотного эпизода - Джастин Диллард ("Сумеречная зона", "Двойная петля").

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По сюжету хакер киберпространства Кейс из-за упадка в собственной жизни и по состоянию здоровья вынужден взяться за серию сложных заданий.

Задолго до популярности в массовой культуре в "Нейроманте" были рассмотрены такие понятия, как искусственный интеллект, виртуальная реальность, генная инженерия, транснациональные корпорации и киберпространство. Книга была удостоена премий "Небьюла", "Хьюго" и Приза Филипа Дика.

Дата релиза пока неизвестна.

Кстати

В прошлом году Гибсон на своей страничке в соцсети признался, что на его творчество оказывал большое влияние культовый русский рок-музыкант Виктор Цой.