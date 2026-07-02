Фильм «Смерть Робин Гуда» с Хью Джекманом обзавелся датой цифрового релиза

Издание When to Stream раскрыло дату цифрового релиза фильма «Смерть Робин Гуд». По данным СМИ, картина c Хью Джекманом появится в онлайне уже 21 июля.

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Таким образом, лента может стать доступна для домашнего просмотра спустя месяц после выхода в кинотеатрах — премьера состоялась 19 июня. За это время картина собрала около $ 5 млн при бюджете в $ 20 млн, что стало провальным результатом. Фильм смешанно оценили как критики, так и зрители: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 67% свежести от обозревателей и 57% — от зрителей. При этом студия А24 пока официально не объявляла дату выхода ленты в онлайне.

«Смерть Робин Гуда» рассказывает об уже пожилом и тяжело раненном Робин Гуде, который пытается искупить вину за прошлое, полное убийств и других различных преступлений. Помочь ему в этом нелёгком деле соглашается таинственная женщина, которая начинает ухаживать за ним.