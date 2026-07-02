В парламенте Великобритании захотели запретить «Машу и Медведя»

Группа из более 50 депутатов британского парламента обратилась к министру культуры страны Лизе Нэнди с просьбой рассмотреть запрет на показ российского мультсериала «Маша и Медведь» из-за пропаганды советской символики. Об этом сообщает The Guardian.

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На популярный по всему миру анимационный проект о дружбе девочки и медведя за «очевидный пропагандистский контент» пожаловались представители разных партий парламента, включая лейбористов и консерваторов, а возглавил инициативную группу либерал-демократ Том Морган.

Депутаты обратили особенное внимание на серии, в которых Маша одета в форму советского образца и в головной убор, названный депутатами «кепкой советского пограничника». Они увидели в этих нарядах «нормализацию советской военной иконографии для глобальной аудитории маленьких детей».

Ранее «Маша и Медведь» напугали Эстонию.