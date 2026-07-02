Мультфильм «Моана 3» с Дуэйном Джонсоном запустили в работу

Портал Almanaque Disney принял участие в пресс-конференции с популярным актёром Дуэйном Джонсоном («Крушитель»). Он заявил, что мультфильм «Моана 3» официально запущен в работу.

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Артист не раскрыл деталей сюжета, отметив, что сейчас важно выпустить ремейк «Моаны» с живыми актёрами. Джонсон также рассказал, что над триквелом работает отличная команда авторов, среди которых есть Джаред Буш — сценарист предыдущих частей серии.

Отвечая на ваш вопрос: ответ — да, «Моана 3» уже в работе. Но сначала мы дадим выйти фильму «Моана» с живыми актёрами. И, как вы знаете, у нас есть потрясающие сценаристы, включая Джареда Буша, которые работают над триквелом.

Первая часть «Моаны» вышла в 2016 году и стала хитом — при бюджете в $ 150 млн лента собрала более $ 640 млн. Премьера продолжения состоялась в ноябре 2024 года. Несмотря на более скромные отзывы, мультфильм собрал гораздо больше оригинала — $ 1 млрд. Сейчас к выходу готовится ремейк «Моаны» с Дуэйном Джонсоном, который появится в мировом прокате уже 10 июля.