Вышел трейлер боевика «Курьер» с Оуэном Уилсоном и Аланом Ричсоном

Кинокомпания VVS Films представила большой трейлер фильма «Курьер». Боевик с Аланом Ричсоном («Ричер») и Оуэном Уилсоном («Локи») выйдет в мировой прокат 11 сентября, а до России доберётся 17-го числа.

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Будущая лента расскажет историю бывшего солдата, который должен доставить печень умирающей семилетней девочке. Его главной проблемой становится то, что за ним гонятся преступники, которые хотят продать орган на чёрном рынке.

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Видео доступно на YouTube-канале VVS Films. Права на видео принадлежат VVS Films.

Режиссёром фильма выступил Скотт Во («Круче некуда»). Вместе с Ричсоном и Уилсоном в ленте также снялись Лейла Джордж («История любви»), Родриго Санторо («Последнее солнце») и другие актёры.