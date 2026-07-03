Стало известно, кто рассказал Зендее, что ее взяли в «Одиссею»

Зендея в недавнем интервью рассказала, что именно Том Холланд рассказал ей, что она стала частью актёрского состава «Одиссеи» Кристофера Нолана. По словам звезды «Эйфории», Холланд вернулся домой и сообщил ей радостную новость.

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«Он вернулся домой и сказал мне: "Эй, у тебя тоже встреча с мистером Ноланом"».

«Одиссея» расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Лента стала первой картиной, которую полностью сняли на IMAX-камеры. Главные роли в фильме также сыграли сыграли Мэтт Деймон, Шарлиз Терон, Джн Бернтал, Роберт Паттинсон и другие.

Премьера картины состоится 17 июля.