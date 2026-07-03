Названа дата выхода фильма «Возвращение»

Sony Pictures объявила, что фильм «Возвращение» с Томом Хэнксом выйдет в зарубежный прокат 30 июля 2027 года. Хэнкс играет главную роль в фильме, который Мариэль Хеллер сняла по собственному сценарию, основанному на одноимённом рассказе Дэйва Эггерса 2024 года.

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Актёр сыграет тренера по подаче, чья жизнь кардинально меняется после того, как он получает удар по голове отбитым мячом, стоя на площадке.

У Хэнкса уже есть один классический бейсбольный фильм за плечами: он снялся вместе с Джиной Дэвис, Мадонной, Лори Петти и Рози О’Доннелл в любимом зрителями и культовом фильме 1992 года «Их собственная лига».