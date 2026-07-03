Знаменитости откроют «Горький fest» в Нижнем Новгороде

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Торжественное открытие фестиваля нового российского кино «Горький fest» (16+) с участием известных актеров и режиссеров состоится в Нижнем Новгороде 3 июля. Об этом сообщают организаторы.

Напомним, фестиваль будет проходить с 3 по 10 июля. В этом году он состоится в десятый раз. Ранее сообщалось, какие фильмы войдут в конкурсную программу.

Традиционно фестиваль начнется с шествия приглашенных звезд по красной дорожке. Оно начнется в 18:00. Как и в прошлые годы, церемония пройдет около театра драмы. Посетить ее можно бесплатно и без предварительной регистрации.

Что касается участников дефиле, то имена гостей пока не разглашаются. Организаторы решили сохранить интригу. Однако, с большой вероятностью, приедет народный артист России Михаил Пореченков, который является президентом фестиваля, а также режиссер Александр Велединский, продюсер Сабина Еремеева, оператор Екатерина Смолина, композитор Антон Силаев и киножурналист Иван Кудрявцев, которые вошли в состав жюри.

Официальная церемония открытия фестиваля состоится в зале театра драмы в 20:00. Туда можно будет попасть только по приглашениям.

А в 21:10 будет показан фильм открытия «На деревню дедушке 2» режиссера Владимира Котта с участием Юрия Стоянова, Федора Добронравова, Ингрид Олеринской и Александра Ильина. Посмотреть его нижегородцы могут бесплатно, но необходима предварительная регистрация.

Ранее сообщалось, что певец Митя Фомин выступит на фестивале «Мастера Золотого кольца» (0+) в Городце.