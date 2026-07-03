Вышел дебютный тизер-трейлер анимационного триллера «Непокой»

Кинокомпания «Про: взгляд» представила дебютный тизер-трейлер анимационного триллера «Непокой». Проектом занимался призёр Берлинале-2014 Леонид Шмельков. Это его полнометражный дебют.

Двое друзей сворачивают с шоссе и останавливаются на ночь в провинциальном отеле «Роза». Наутро выясняется, что уехать отсюда невозможно, а постояльцы отеля начинают исчезать один за другим.

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Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат «Про: взгляд».

Постановщик описывает проект как смесь Дэвида Линча с «Днём сурка». «Непокой» был показан на ММКФ, Большом фестивале мультфильмов и Суздальфесте, где стал безоговорочным фаворитом критиков.

В российских кинотеатрах с 30 июля.